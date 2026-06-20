先ほど、気象庁は北陸と東北南部の梅雨入りを発表しました。【映像】北陸と東北南部の梅雨入りを発表きょうは梅雨前線の影響で、北陸と東北南部を含めた広い範囲で雨となり、ところによっては激しい雷雨も予想されています。あす以降も曇りや雨の日が多くなると予想されることから、気象庁は、午前11時に北陸と東北南部が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年と比べて、北陸では9日遅く、東北南部では8日遅い梅