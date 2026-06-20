出会ったころはおしゃれで素敵に見えた夫のこだわり。でも一緒に暮らしてみると、こんなに息苦しいものだったとは…妻も想定外だったかもしれません。育児の大変さをわかってほしい、それだけなのに。妻の気持ちを代弁したくなってしまいますよね。この先、夫に変化はあるのでしょうか…？>>【まんが】家族より整った部屋が大事？(ウーマンエキサイト編集部)