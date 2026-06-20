タレントの鈴木奈々が、現在リアルに好意を抱いている男性芸人の実名を明かし、スタジオの芸人たちをザワつかせた。【映像】鈴木奈々がガチで惚れた芸人（写真あり）40歳独身の渡辺銀次が夜な夜な鍋会を主催し、弱者たちが己の弱さを嘆き、笑い飛ばすバラエティ番組『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』が放送された。今回は「弱者おじさんの会」に続き、「こじらせ女子の会」を開催。出演者は主催の渡辺銀次（ドンデコルテ）