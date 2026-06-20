フリーの石井亮次アナウンサーがＭＣを務める関西テレビ「ドっとコネクト」が２０日放送された。元衆院議員の杉村太蔵氏や落語家の立川志らくらが出演。アイス大手６社によるカルテル疑惑について、「値上げで“口裏合わせ”か」として同時期に３回、約１０円値上げしていたことなどを紹介した。スタジオでは「確定したらとんでもないこと。企業は責任もって対応すべき」「物価高を甘んじて受け止めるしかないというご時世で