20日の東京5R・新馬戦（芝1600メートル）は2番人気レッチュベルク（牡＝久保田、父インディチャンプ）が制した。3番手で直線を迎えると、逃げ粘るペアスターロードを内から猛追。メンバー最速の上がり3F33秒7の末脚で最後は3馬身突き抜けた。やや重の馬場で勝ちタイムは1分36秒8。鞍上の荻野は「調教から良さを感じていた。トビが大きくて、今日の馬場だとモジモジするところがあったけど、エンジンが掛かってからは本来の走り