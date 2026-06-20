東京・北区の小学校で授業中の児童ら11人が負傷した火災で男性教員の判断により、児童の避難経路が確保されていたことが分かった。この火事は19日、北区の滝野川第三小学校で授業中に4階の音楽室付近から出火し児童ら2人が骨折するなど、合わせて11人が病院に搬送されたものだ。警視庁によると、出火直後、火災報知器のベルを聞いた40代の男性教員が音楽室に駆けつけ、火と煙がでていた準備室の奥に向かって消火器を噴霧したという