トレンドのスタイルがお手頃価格で叶う「GU（ジーユー）」。2026年6月19日から25日まで、GUの一部アイテムが"アプリ会員限定"の特別価格で販売中です。その中から、編集部のおすすめアイテムを紹介します。6月21日は「父の日」ということで、プチギフトにもおすすめのユニセックスアイテムを3つピックアップしました。「男女どちらでも着こなしやすい」ドライカノコポロシャツ（5分袖） ENGINEERED GARMENTSNY発祥のブランド「ENGI