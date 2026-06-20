卵＆おいもで！ 食感も味付けも異なるおかず2品【写真を見る】主菜から汁ものまでバリエ豊富！ 卵の絶品おかず15選どんな食材や味付けにも合い、見た目も自在にアレンジできる卵は、家庭料理の強い味方！ もっと食卓が楽しくなる卵おかずのバリエレシピ、知りたいですよね。今回は、「ふわとろ焼き」と「スペインオムレツ」。卵＋食材ひとつで思い立ったときに作れる、シンプルかつおいしい2品をご紹介します。＊＊＊■長いも