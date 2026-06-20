オランダ代表のロナルド・クーマン監督が、北中米Ｗ杯の初戦・日本戦の交代策を振り返った。オランダメディア『Voetbal International』が「クーマン監督、日本戦の選手交代が裏目に出たことを認める」と題した記事で伝えている。同メディアは「オランダは日本を相手に２−１のリードを無駄にし、交代策が広く議論された」と記す。クーマン監督は70分にドニエル・マレン、クリセンシオ・サマービル、84分にコディ・ガクポと、