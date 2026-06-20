ドジャースの佐々木朗希投手は19日（日本時間20日）、本拠地でのオリオールズ戦に先発登板。5回2／3を投げて4安打3失点1四球6奪三振でマウンドを降りた。佐々木はこの試合、初回の先頭打者に安打を許して以降5回まで無失点の好投。相手打線を完璧に封じ込めていたが、3巡目の上位打線に捕まった。 ■3巡目の上位打線に連続被弾 今季13試合目の先発マウンドに上がった佐々木は、初回先頭のテイラー・ウォ