上越市に住む３５歳の男が６０代の父親の胸を ナイフで数回、突き刺した殺人未遂の疑いで逮捕されました。 父親は命に別状はないということです。 逮捕されたのは、上越市に住む３５歳の作業員の男です。 警察によりますと男は、１９日、午後５時前、 自宅で殺意を持って父親（６０歳代）の胸をナイフで複数回刺し、 全治不詳のけがを負わせた疑いが持たれています。 男は、４人暮らしで、同居する家族とみ