2026年6月17日、台湾メディア・中時新聞網は、日本の空港の地上係員が「日本式英語」を聞き取れなかった台湾人客に怒鳴った事例が大きな反響を呼んでいると報じた。記事は、日本の空港で搭乗手続きをしていた台湾人男性が、地上係員から「バースダ」と何度も問い掛けられ、聞き取れずにいたところ、しびれを切らした相手が声を荒らげてきたというトラブルを紹介。男性が一瞬ぼうぜんとしたものの、後に相手が英語の「Birthday（誕