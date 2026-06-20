カツオの不漁が続く中、三重県紀北町では、特産のカツオの生節づくりが最盛期を迎えています。 【写真を見る】漁師町伝統の保存食「カツオの生節」づくりが最盛期 三重・紀北町 じっくりと燻しているのは、漁師町伝統の保存食「カツオの生節」です。 紀北町の老舗・上保商店ではいま、生節作りが最盛期を迎えています。 三枚におろしたカツオを釜茹でし、小骨を取り除いて、キツネ色になるまで燻します。紀伊半島ではカツオの