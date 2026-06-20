アメリカメディアは19日、延期されたアメリカとイランの対面協議をめぐり、トランプ政権の高官がスイスに向かったと報じました。アメリカとイランの対面協議は当初、19日にスイスで始まる予定でしたが、レバノンでのイスラエルとヒズボラの戦闘を受けて延期されていました。こうしたなか、ニュースサイト・アクシオスは19日、当局者の話として、ウィトコフ特使らが戦闘終結の最終合意を目指す協議に向けてスイスに向かったと伝えま