俳優の遠藤憲一と南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める、テレビ静岡・フジテレビ系バラエティ特番『海だけバラエティ ウナバラ! 〜この夏絶対食べたい! 日本全国港メシ50連発!〜』が、7月5日(16:05〜)に放送される。日本全国の“港メシ”を50連発で紹介する同番組は、昨年に続く第2弾。収録後に取材に応じた出演者たちからは、遠藤の独特なMCぶりに絶賛の声が相次いだ。(左から)遠藤憲一、伊集院光遠藤は「昨年の収録の時に“