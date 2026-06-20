サッカー元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４５）が２０日までにＹｏｕＴｕｂｅ「闘莉王ＴＶ」を更新し、北中米Ｗ杯で森保ジャパンの１次リーグＦ組突破後の対戦相手に言及した。日本は１４日の初戦で、強豪オランダに２―２で引き分けて勝ち点１を確保。２０日（日本時間２１日）の第２戦でチュニジア、２５日（同２６日）の第３戦でスウェーデンと対戦する。闘莉王氏は、オランダ戦での森保一監督の采配について「また