最初に結論：働く女性の約7割が梅雨時期に心身の不調を感じている一方、多くは対策を行っておらず、快適な服装が体調や気分に影響している。記事の重要ポイント：1：67.4％が梅雨時期に不調を感じており、倦怠感や頭痛に加え、やる気の低下や気分の落ち込みなどメンタル面の不調も目立った。2：「梅雨ダル」の認知度は27.0％にとどまり、不調を感じながらも疲れや気合の問題と捉え、対策をしていない人が多数を占めた。3：約6割が