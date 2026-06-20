報道ステーション出演サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を展開している。19日の地上波には、元日本代表の34歳が登場。印象激変の近影に衝撃が走った。19日のテレビ朝日系「報道ステーション」のスポーツコーナーに出演したのは、元日本代表のガンバ大阪FW宇佐美貴史だった。ロングヘアにメガネ、黒系のシャツにジャケットを合わせたスタイル。34歳の近影には視聴者の視線が集中し、Xには様々な声が