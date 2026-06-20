サッカーW杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、グループD第2節のトルコ―パラグアイ戦がサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われた。初戦は敗れている両チーム。ハーフタイム直後に一触即発の事態が起きた。前半終了のホイッスルが吹かれた直後だった。ヒートアップした両軍スタッフが小競り合いのような形となった。選手も参戦し、怒号の飛ぶ輪が拡大。同時に、両軍とも