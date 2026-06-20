レッドカードは大会通算7枚目にサッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、グループD第2節のトルコ―パラグアイ戦がサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで行われた。初戦は敗れている両チーム。1-0でリードしていたパラグアイは、前半アディショナルタイムに10番のMFミゲル・アルミロンが一発レッドで退場になった。相手選手に対し、口元を覆う行為が発覚。今大会からの新ルールが初適用された。