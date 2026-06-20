オリオールズ戦欠場米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でオリオールズと対戦した。試合前、大谷翔平投手について、育休を取得したと球団が発表。欠場となり、敵地局から思わず本音が漏れた。球団公式Xは「ショウヘイ・オオタニは育休（配偶者の出産に伴う休暇）でチームを離れている。週末のどこかの試合で復帰予定だ」と発表した。この日のオリオールズ戦は欠場。これに安堵したのが、敵地元局だ。オリ