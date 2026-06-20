今日20日から明日21日にかけて、日本付近は前線や低気圧の影響を受けやすく、22日(月)も湿った空気の影響を受ける所がある見込みです。今日20日から明日21日は西日本から東日本の広い範囲で雨となり、大雨となる所があるでしょう。東北南部でも明日21日から22日(月)にかけて大雨となる所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。今日20日〜明日21日は本州付近で前線活動が活発に今日20日