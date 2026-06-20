ブラジルが今大会初勝利でグループ首位にブラジル代表は現地時間6月19日、北中米共催ワールドカップ（W杯）の第2戦でハイチ代表を3-0で下した。チームを率いるカルロ・アンチェロッティ監督は「もしグループ1位になれるなら、それは今後に向けて重要だ」と話した。ブラジルは前半にFWマテウス・クーニャが2得点し、FWヴィニシウス・ジュニオールも2試合連続ゴールとなる追加点を決めた。後半のゴールラッシュも予感されたが、