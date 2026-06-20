歌舞伎俳優の松本幸四郎がこのほど、京都市内の本能寺跡、妙心寺の明智風呂など明智光秀ゆかりの地を訪問した。幸四郎は歌舞伎座「七月大歌舞伎」（７月２〜２６日）昼の部「時今也桔梗旗揚（ときはいまききょうのはたあげ）」で史実の明智光秀がモデルの武智光秀を演じる。四世鶴屋南北が、５代目幸四郎とのタッグで生み出した時代物の傑作。光秀が織田信長を討ち取った「本能寺の変」を題材として、光秀が謀反を決意する壮絶