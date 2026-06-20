世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「ポケカ窃盗アメリカで相次ぐショーケースを素手で…犯行瞬間」についてです。◇◇◇アメリカ・ニュージャージー州。「急げ！こっちだ！」警報音が鳴り響く中、押し入ってきたのは覆面の男たちです。ショーケースをなんと素手で、さらに、ハンマーで何度も激しくたたきつけていきます。お目当ては、世界的な人気を誇る“ポケモンカード”です。次々と扉をたたき割り、手当