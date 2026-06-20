◇MLB ドジャース-オリオールズ（日本時間20日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間20日、オリオールズ戦に先発登板。今季13度目の先発マウンドで5回まで好投しますが、6回に2者連続本塁打を浴び3失点し同点となったところで降板となりました。今季はここまで12試合に先発し、3勝4敗をマークしている佐々木投手。この日は初回、先頭に安打を許しますが、二塁を狙ったバッターランナーをアンディ・パヘス