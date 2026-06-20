◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月19日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）が19日（日本時間20日）、本拠でのオリオールズ戦に先発し、5回まで1安打無失点と快投をみせたが、6回に2者連続アーチを浴びて同点に追いつかれて降板し、4勝目はならなかった。初回、先頭のウォードに1ボールからの2球目を右中間へ運ばれたが、中堅手のパヘスが素早く二塁へ好返球。二塁打を狙ったウォードをア