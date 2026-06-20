１３日に行われたロッテ−ＤｅＮＡ戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）で始球式を行ったモデル、ラウンドガールとして活躍する水神ききが同イベントでのショットを公開し、反響をよんだ。「想像以上にフォームが綺麗でびっくり笑」とつづり、投球姿などを投稿した。「スタイル完璧」、「やっぱりスタイルええと、絵になるわー」、「最強すぎ」、「どんなもの食えばこんなにスタイル良くなるの」、「腹筋美」との声が寄せられてい