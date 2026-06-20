俳優の本木雅弘（60）が19日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。エッセイストの妻・内田也哉子さん（50）との夫婦ゲンカを語った。番組で結婚前の初々しいツーショットが紹介されると、本木は照れ笑い。「まだ素直な二人だったのかな…」と意味ありげにつぶやいた。これに番組MCで落語家の笑福亭鶴瓶は「ちょっと待って。今、もめてまんの？」とツッコみ。本木は「もめますよ！私も優しいようで引かないの