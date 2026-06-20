元日本代表でＪ３福島のＦＷ三浦知良（５９）が２０日、Ｊ−Ｇｒｅｅｎ堺で「明治安田Ｐｒｅｓｅｎｔｓ三浦知良選手と一緒にサッカートレーニング体験イベント２０２６」に参加し、大阪府内在住の小学３〜６年生約５０人と触れ合った。ミニサッカーゲームなどをして子供たちと汗を流し「１時間の短い時間で全てを教えてあげることはなかなかできないですけど、僕もプロになって４１年目になりますけど、いまだに止めて蹴る、基