レアル・マドリードが今夏の移籍市場で中盤の主力選手売却を検討しているようだ。クラブは先日、MFダニ・セバージョスとの契約解除で合意に達したものの、それは今夏の人員整理の始まりに過ぎないという。今夏は積極的な補強を続けており、さらなる戦力獲得のために中盤の大型売却を視野に入れているようだ。『as』が報じている。今夏はスペイン代表のDFマルク・ククレジャに加えて、ポルトガル代表のMFベルナルド・シウバやフラン