MATCH 29グループC第2戦2026年6月20日 9:30キックオフ（会場：フィラデルフィアスタジアム）ブラジル 3-0 ハイチ初戦はモロッコと引き分けたブラジル。試合内容はモロッコが上回っていたとの意見もあり、国内からは不満の声が多く聞かれた。グループリーグ突破のためにも、勝ち点3が必須となる試合だ。一方で、ハイチはスコットランドに敗戦。格上のブラジルとの対戦で、ワールドカップで初となる勝ち点獲得を狙う。ブラジルは初