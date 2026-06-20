元イングランド代表DFカイル・ウォーカーは監督が変わったことによってイングランド代表に起きた変化について明かした。イングランドは初戦でクロアチア代表と対戦し、4-2の勝利を飾った。前半は2-2の撃ち合いとなったが、イングランドは後半に入っても勢いを落とさず、高パフォーマンスを見せた。そんななか、大会期間中、英『THE Sun』にてコラムを書くウォーカーはトゥヘルの交代のタイミングに注目し、ガレス・サウスゲイト体