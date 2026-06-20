女優の有村架純が２０日、都内で行われた主演映画「マジカル・シークレット・ツアー」（天野千尋監督）の公開記念舞台あいさつに黒木華、南沙良、塩野瑛久らと登壇した。２０１７年に主婦が金密輸で逮捕された実際の事件に着想を得た痛快な物語。夫の横領と借金を知り、人生をやり直そうとする主婦役の有村は、初共演の黒木、南と「密輸」という秘密で結ばれる役どころで「２人は地に足がめり込んでいるくらい堂々とした姿が格