BTSリーダーRM（31）が、韓国の文化遺産を紹介する、国立中央博物館の広報大使に任命された。ソウルの中心部に位置する同博物館は20日「RMがグローバル広報大使に任命された。博物館のさまざまな広報活動に参加する」と発表した。RMは19日に広報大使に任命された後、同博物館を訪れた。その際、文化商品「大東地図掛け軸スペシャルエディション」を贈呈され「広報大使に任命されてうれしいです。我々の文化遺産が持つ美しさと価