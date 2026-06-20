６月２０日の阪神３Ｒ・３歳未勝利（ダート１８００メートル＝１６頭立て）でマクノス（牝３歳、父マクフィ）が１着となり、管理する鈴木孝志調教師＝栗東＝はＪＲＡ通算３００勝を達成した。通算４３４１戦での到達で、現役７０人目。重賞は２３年の中京記念（セルバーグ）を含む通算２勝。鈴木孝志調教師「馬主さんを始め、１頭の馬に関わるすべての人に感謝しています。一番は、いつも命かけて走ってくれる馬に感謝していま