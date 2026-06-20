◆米大リーグアストロズ９―３ガーディアンズ（１９日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズの今井達也投手が１９日（日本時間２０日）、本拠のガーディアンズ戦に中６日で先発。６回３失点で渡米後最多の１１三振を奪い、４勝目（３敗）を挙げた。「真っ直ぐがよかったかなと思いますね、個人的には」と今井。１２日の前回登板（対ロイヤルズ）では４安打５失点で１回持たず、２／３イニングでＫＯされ、