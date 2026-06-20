【モンテレイ（メキシコ）＝星聡】Ｗ杯で２０日（日本時間２１日）、日本代表はチュニジア代表と対戦する。過去７大会でわずか１勝と「鬼門」になっている１次リーグ第２戦。チュニジアは初戦で大敗しているが、油断は禁物だ。ＧＫ鈴木彩（パルマ）はＷ杯デビュー戦となった１４日のオランダ戦について、「やるべきことはできた。判断の部分でも落ち着いてプレーできたし、成長を感じられた」と胸を張る。２失点したものの、何