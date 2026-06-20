川崎フロンターレに所属するMF永長鷹虎とDF土屋櫂大の福島ユナイテッドFCへの育成型期限付き移籍期間が延長されることが決定した。両クラブが20日に発表している。なお、期限付き移籍期間は2027年6月30日までとなっている。現在23歳の永長は興国高校から2022年に川崎Fに加入した。これまで水戸ホーリーホックやザスパ群馬、テゲバジャーロ宮崎、FC琉球などへの期限付き移籍を経験し、今年からは福島でプレー。明治安田J2・J3百