米映画「プラダを着た悪魔2」が大ヒット上映中の女優アン・ハサウェイ（43）が19日、自身のSNSでふっくらしたお腹を披露して第3子を妊娠していることを電撃発表した。2011年に俳優アダム・シュルマンと結婚し、16年に長男ジョナサン君（10）、19年に次男ジャック君（6）をもうけているハサウェイは、ふんわりした白いセットアップドレスを着用して両手をお腹に当ててほほ笑む短い動画を公開した。ハサウェイが妊娠を発表した直後に