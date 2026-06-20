天皇皇后両陛下はオランダでの全ての日程を終えられました。オランダ滞在中、多くの場面に国王夫妻が寄り添い、公私にわたり友好の絆を確かめあう1週間となりました。オランダでの日程の最終日、両陛下はウィレムアレクサンダー国王夫妻と共に王妃が支援する小児がんセンターを訪れ、治療を受ける子どもたちと交流されました。オランダ・ウィレムアレクサンダー国王：来てくれて本当に良かったよ！無事にお帰りくださいね！もちろ