ボーイズグループSHINHWA（神話）のリーダーで、俳優としても活動するエリックの近況が話題を集めている。6月17日、ある中華料理店のSNSには、「本日はSHINHWAのエリックさんがご来店！ ご両親と一緒にいらっしゃいました」というコメントとともに、エリックの写真が投稿された。【写真】エリック、“別人級”の近況店の関係者は、「わあ！ 隣に立ってみると、本当に背が高くてイケメンでした。私の料理をおいしく召し上がってくだ