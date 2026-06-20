ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『makimaki』のmaguro Boxです。細巻き4本分が入った「maguro Box」（5500円）。右上から時計回りに、中とろ鉄火、とろたく、ネギトロ、赤身鉄火。好みのものをアラカルトで選べる日替わりの細巻きは、1本660円〜。2本（1本6カット）から注文可能。梅ながいも、イカ明太、エビマヨパクチーなどユニークでバラエティ豊かなラインナップ。Boxには、ガリ、醤