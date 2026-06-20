「おかわりあげても何か言いたげなのであれこれ試してみたところ、飼い主にもカリカリ食べてほしかったらしい」【動画】「おかわり！」 元気にアピールする日もそんな愛犬にまつわる投稿が、Xで話題を集めています。添えられた写真に写っているのは、おすわりをして、何か言いたげな表情を浮かべる「プンタ」くん。もうすぐ3歳になる男の子です。おすわりをしたまま遠くを見つめるその姿からは、何かをじっと訴えているような雰囲