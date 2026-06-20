歌手の和田アキ子（76）が20日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんとの思い出を語った。オープニングトークで玉緒さんの通夜について自ら触れた和田。「本当に私、仲が良かったんですよ。大先輩ですけどね、同じ関西っていうのもあって」としみじみ。「それが最後にお話ししたのがおととし