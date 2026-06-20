133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第14回は、「ウェストミンスター宮殿」をご紹介します【写真】ビッグ・ベンからほど近いトラファルガー広場には、こちらも日本でおなじみの…* * * * * * *現代の民主主義のモデルイギリス寒空が続いたロンドンにも春が到来。ウェストミンスター