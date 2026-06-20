サイバール株式会社が運営するブランド「aso（アソ）」は、2026年6月、書店のレジ袋をモチーフにした日常使いしやすいバッグ『anoare Book Shopper (アノアレブックショッパー）』を発売した。【写真】A4ワイドの雑誌もすっぽり。色は5色でポップにもシックにも『anoare Book Shopper』は、書店でもらえるレジ袋の形と質感は残したまま、日常で使いやすいようにリデザイン。新刊を買ったときのワクワクした気分をいつでも味わえる