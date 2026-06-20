草なぎ剛は、自身のオフィシャルYouTube『ユーチューバー草なぎチャンネル』で初の海外ロケとして、韓国・釜山を訪問。釜山の魅力をあますところなく紹介する動画の前編を、2026年6月18日に公開した。【写真】6月25日（木）20時より公開予定の後編は…？これは、韓国の文化体育観光部と韓国観光公社が行う「はじめての韓国旅行」キャンペーンの一環。日本のパスポート発給手数料が、7月1日から大幅に引き下げられるのに合わせ行わ