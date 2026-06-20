All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、神奈川県在住26歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：tkahs年齢性別：26歳女性同居家族構成：本人、夫（23歳）居住地：神奈川県住居形態：賃貸世帯年収：980万円現預金：150万円リスク資産：50万円世帯年収は980万円も現在は育休中で「貯蓄はほぼできていない」夫婦の働き方は「フルタイム×