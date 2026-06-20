6月28日18時30分より放送の音楽番組『テレ東音楽祭 2026夏』の出演アーティスト第2弾が発表となった。 （関連：Snow Man 深澤辰哉、『テレ東音楽祭』MC抜擢積み重ねてきた経験と誠実さ、求められる“役割”への対応力） 今回は、赤井英和、アグネス・チャン、麻倉未稀、石井明美、いしだ壱成、伊東歌詞太郎、aespa、大久保伸隆（ex.Something ELse）、小野正利、辛島美登里、河口恭吾、Kis-My-Ft2、KEY TO LIT、楠瀬